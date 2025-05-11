Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH America Quartz Technology
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Khu kinh tế Chân Mây

- Lăng Cô, Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn đặt hàng (PO) từ khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan như Kế hoạch, Sản xuất để xử lý đơn hàng chính xác và đúng tiến độ.
Theo dõi tiến độ sản xuất (JT) nhằm đảm bảo hàng hóa được hoàn thành đúng kế hoạch giao hàng.
Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa, đảm bảo giao hàng đúng hạn và đúng chất lượng.
Tiếp nhận các sự cố liên quan đến hàng hóa (ví dụ: lỗi sản phẩm, giao sai, trễ hàng...) và chuyển giao đến các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời.
Thực hiện các báo cáo hành chính như: theo dõi đơn hàng, tổng hợp tiến độ, thống kê sản lượng, v.v.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc điều phối đơn hàng tại công ty sản xuất
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt.
Tiếng anh giao tiếp thành thạo 4 kỹ năng
Sử dụng tốt tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH America Quartz Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo thị trường và năng lực.
Thưởng ngày lễ, Tết và thưởng đột xuất cho nhân viên.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Mức đóng BHXH theo lương
Phụ cấp cơm ca và tăng ca: 35.000 đồng/suất ngoài lương thỏa thuận
Xe đưa đón nhân viên tại Đà Nẵng – Công ty
Chính sách tăng ca tính trên tổng lương và phụ cấp, đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhân viên.
Cung cấp đồng phục và trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với từng vị trí công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
Số ngày nghỉ lễ, nghỉ chế độ cao hơn quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho nhân viên có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tam Vị, Lộc Tiến, Phú Lộc, huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

