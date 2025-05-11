Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Căn 12A - CM1 Khu đô thị Ecogarden, Phường Thủy Vân, Quận Thuận Hóa, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

• Tư vấn về các chương trình học và điều kiện du học cho học viên, phụ huynh và đối tác.

• Giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng trước – trong – sau quá trình tư vấn, sử dụng dịch vụ.

• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công tác chăm sóc học viên, phụ huynh và đối tác hiệu quả.

• Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng theo định hướng của phòng ban.

• Báo cáo định kỳ các thông tin liên quan đến nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, và cơ hội hợp tác.

• Phát triển và quản lý các kênh mạng xã hội như Website, Facebook... để thu hút khách hàng và đối tác tiềm năng.

• Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng: 5 triệu VND

Quyền lợi

• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi ký HĐLĐ chính thức.

• 18 ngày nghỉ phép năm, 6 ngày phép chăm trẻ ... và nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

• Cơ hội tham gia các chuyến công tác tại Việt Nam và các nước khác.

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Có hiểu biết về du học Nhật Bản - Hàn Quốc - CHLB Đức là một lợi thế.

• Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết để hỗ trợ các sự kiện tuyển sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

➢ Fulltime: Thu Nhập 12.000.000 – 50.000.000 đồng/ tháng (deal tùy theo kinh nghiệm, năng lực) + lương tuyển sinh

- Chế độ thưởng, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT)...theo quy định chung của luật lao động

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao

- Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ tuyệt vời của đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

