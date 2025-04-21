Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Camellia 1 - 20, KĐT Eco Garden, Phường Thuỷ Vân,, TP Huế, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn và chia sẻ thông tin về các chương trình học tập và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore ,…

Hỗ trợ các bạn trẻ tìm hiểu và lựa chọn lộ trình học tập, làm việc tại nước ngoài phù hợp.

Trực tiếp triển khai hoạt động tuyển sinh của phòng Tuyển sinh

Làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai công tác tư vấn, tuyển sinh tại địa phương.

Làm việc với các trường nghề, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, .. để tuyển sinh.

Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên tại địa phương để tuyển sinh.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất các giải pháp tuyển sinh hiệu quả.

Giải quyết các vấn đề phát sinh của học viên trước và sau xuất cảnh.

Thực hiện quảng bá thông tin các chương trình của trung tâm qua Internet.

Tham gia cuộc họp liên quan và một số hoạt động chung của phòng/công ty như quy định

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê và có động lực kiếm tiền chân chính, mong muốn có thu nhập cao.

Tinh thần học hỏi và hướng tới cộng đồng

Nhiệt huyết trong việc chia sẻ và hỗ trợ người khác

Khả năng tìm kiếm giải pháp và tư vấn rõ ràng, thiết thực

Chăm chỉ, chịu khó và yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn

Tốt nghiệp Cấp 3 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Thu nhập theo thành tích làm việc: Trung bình 20 đến 30.000.000 VNĐ/tháng

Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng quý, năm, du lịch theo quy định của công ty và theo kết quả kinh doanh,..

Chế độ Thưởng thăm quan công tác ở Nước ngoài

Có ký túc xá Miễn phí cho các bạn ở xa

Môi trường làm việc đầy đủ tiện nghi, nhiều bạn trẻ tuổi

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ Bẩy trong tháng (thời gian làm từ 8h đến 17h trong ngày, nghỉ trưa 1 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin