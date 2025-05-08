Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 200 Phan Bội Châu, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng/ trung cấp chuyên ngành điện tử viễn thông, công nghệ tin học hoặc các chuyên ngành có liên quan khác
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về bảo hành bảo trì, sữa chưa lắp đặt thiết bị điện tử, thiết bị văn phòng phần mềm/phần cứng (máy tính, máy in, máy chiếu, tivi,…)
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, chăm chỉ, có thể hỗ trợ được việc nặng

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm 6 -7 triệu/tháng + thưởng theo năng lực, khối lượng công việc. Tăng lương sau 2-3 tháng thử việc. ( Xét tăng lương theo năng lực, thâm niên)
- Môi trường làm việc năng động, phát huy được năng lực bản thân, chế độ tương xứng năng lực.
- Quyền lợi khác về BHXH, BHYT… theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 200 Phan Bội Châu, phường Trường An, Quận Thuận Hoá, thành phố Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

