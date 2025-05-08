Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 200 Phan Bội Châu, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng/ trung cấp chuyên ngành điện tử viễn thông, công nghệ tin học hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về bảo hành bảo trì, sữa chưa lắp đặt thiết bị điện tử, thiết bị văn phòng phần mềm/phần cứng (máy tính, máy in, máy chiếu, tivi,…)

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, chăm chỉ, có thể hỗ trợ được việc nặng

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm 6 -7 triệu/tháng + thưởng theo năng lực, khối lượng công việc. Tăng lương sau 2-3 tháng thử việc. ( Xét tăng lương theo năng lực, thâm niên)

- Môi trường làm việc năng động, phát huy được năng lực bản thân, chế độ tương xứng năng lực.

- Quyền lợi khác về BHXH, BHYT… theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HITEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin