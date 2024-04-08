Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Tầng 04, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Hội, tp Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc :
- Đọc và nghiên cứu hồ sơ mời thầu
- Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết và đánh giá sơ bộ hồ sơ thầu
- Soạn thảo hồ sơ thầu và đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu
- Theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:
- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương
hoặc tốt nghiệp ngành Luật, đấu thầu
- Trình độ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
- Thành thạo kỹ năng văn phòng
- Biết cách làm việc độc lập và đội nhóm
-Nhanh nhẹn, cầu tiến, có tinh thần tránh nhiệm, chăm chỉ, mong muốn phát triển lên những vị trí cao hơn trong công ty.
-Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.
Quyền lợi

Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
-Phụ cấp tiền ăn..
-Lương trao đổi khi phỏng vấn, nhận lương cứng theo thỏa thuận
-Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động: +BHXH+BHYT
-Được nghĩ mát theo chế độ của công ty
-Chế độ nghĩ Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

