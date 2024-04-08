Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Dưới 1 năm

- Thừa Thiên Huế: Tầng 04, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Hội, tp Huế, Thành phố Huế

Địa điểm làm việc

- Theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán

- Soạn thảo hồ sơ thầu và đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và đảm bảo kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị trước thời điểm đóng thầu

- Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết và đánh giá sơ bộ hồ sơ thầu

Yêu Cầu:

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương

hoặc tốt nghiệp ngành Luật, đấu thầu

- Trình độ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

- Thành thạo kỹ năng văn phòng

- Biết cách làm việc độc lập và đội nhóm

-Nhanh nhẹn, cầu tiến, có tinh thần tránh nhiệm, chăm chỉ, mong muốn phát triển lên những vị trí cao hơn trong công ty.

-Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

