Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 6 Ngọc Anh, phường Phú Thượng, Phú Vang, Huyện Phú Vang
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Tư vấn HS Code, thuế; Chính sách xuất nhập khẩu;
Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ;
Thực hiện các hoạt động khai báo trên phần mềm hải quan ECUS-VNACCS;
Phối hợp với OP Hiện trường để thông quan lô hàng;
Thực hiện các công việc được giao từ Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Logistics hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Độ tuổi từ 2001-2003, có thể làm được fulltime;
Nắm được kiến thức chuyên ngành;
Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
Trình độ tiếng Anh: đọc hiểu văn bản chứng từ;
Mong muốn làm việc ổn định lâu dài.
Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thực tập sinh được đào tạo, học việc trong 4 tuần, hỗ trợ dấu thực tập;
Sau thời gian thực tập được xem xét lên Nhân viên thử việc;
Lương khởi điểm: 6.120.000 + Phụ cấp;
Xét tăng lương 1 năm 2 lần định kì vào tháng 6 và tháng 12;
Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 30/4, 1/5, Tết Dương, Tết Âm,…); sinh nhật nhân viên,…
Quà Trung cho con của Nhân viên
Thưởng lương tháng 13+ 14 (tháng 14 tùy vào kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc);
Chế độ nghỉ phép 12 ngày một năm. Sau thâm niên thêm 5 năm 1 ngày;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh của nhà nước;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định;
Tham gia chương trình teambuilding, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè;
Cơ hội đào tạo, phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
