Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 20, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Quận 11 ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới và khai thác khách hàng tiềm năng. Trao đổi, tư vấn khách hàng về giải pháp quản lý vốn để tối ưu lợi nhuận cho khách hàng. Tiếp nhận và xử lý những phản hồi của khách hàng, đưa ra những giải pháp hợp lý. Chăm sóc Khách hàng, duy trì, phát triển và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu độ tuổi từ 23 - 37 tuổi Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng trở lên. Có laptop cá nhân làm việc Kinh nghiệm sale/telesale/tư vấn từ 01 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm, ô tô,.. Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập. Năng động, tích cực (ưu tiên những bạn có tham gia các hoạt động đoàn hội là một lợi thế).

Tại CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: LƯƠNG CƠ BẢN 6-8 TRIỆU + LƯƠNG KINH DOANH (KHÔNG GIỚI HẠN) + Thưởng KPIs + Thưởng theo tháng, quý, năm. (Tổng THU NHẬP lên đến 30 triệu/tháng) Được đào tạo nâng cao về chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc, cơ hội mở rộng kiến thức về tài chính và các kênh đầu tư hiệu quả. Hưởng các quyền lợi theo quy định của bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN), và hưởng các đãi ngộ, phúc lợi xứng đáng (thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật; party, company trip, team building...). Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện Bảo Việt. Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát triển năng lực bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Tham gia các chương trình, hoạt động chung của Công ty: Sự kiện với đối tác, chương trình thiện nguyện,... Mini Party 1 lần/tháng, Team building trong & ngoài nước, các hoạt động thể thao, dã ngoại,..hàng quý, năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI

