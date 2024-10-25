Tuyển Trưởng Quầy thu nhập 13 - 19 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Tuyển Trưởng Quầy thu nhập 13 - 19 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Công ty TNHH AEON Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH AEON Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Mức lương
13 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Thừa Thiên Huế

- Đà Nẵng

- Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 19 Triệu

Quản lý hàng hóa theo quy định của AEON Đảm bảo hàng hóa trưng bày đúng mục tiêu và thẩm mỹ Quản lý và đảm bảo doanh số bàn hàng theo mục tiêu Quản lý nhân sự: Ca kíp, số lượng trực ca Chăm sóc và xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng Báo cáo ngày/tuần/tháng cho Line Manager/Store Manager
Quản lý hàng hóa theo quy định của AEON
Đảm bảo hàng hóa trưng bày đúng mục tiêu và thẩm mỹ
Quản lý và đảm bảo doanh số bàn hàng theo mục tiêu
Quản lý nhân sự: Ca kíp, số lượng trực ca
Chăm sóc và xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng
Báo cáo ngày/tuần/tháng cho Line Manager/Store Manager

Với Mức Lương 13 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm quản lý/cửa hàng trưởng của ngành bán lẻ, F&B Có kinh nghiệm về quản lý và trưng bày hàng hóa Có kiến thức & hiểu biết về FSH Ưu tiên người có kinh nghiệm về mảng thực phẩm tươi sống Trình độ: Cao đẳng trở lên Sức khỏe tốt, có thể làm ở môi trường lạnh Không bị dị ứng hải sản, đồ đông lạnh
Có 3 năm kinh nghiệm quản lý/cửa hàng trưởng của ngành bán lẻ, F&B
Có kinh nghiệm về quản lý và trưng bày hàng hóa
Có kiến thức & hiểu biết về FSH
Ưu tiên người có kinh nghiệm về mảng thực phẩm tươi sống
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Sức khỏe tốt, có thể làm ở môi trường lạnh
Không bị dị ứng hải sản, đồ đông lạnh

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng theo doanh số Thưởng tháng 13 & MBO Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm xã hội full lương Được tham gia các chương trình đào tạo quản lý cấp cao Cơ hội thăng tiến hàng năm
Thưởng tháng theo doanh số
Thưởng tháng 13 & MBO
Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội full lương
Được tham gia các chương trình đào tạo quản lý cấp cao
Cơ hội thăng tiến hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AEON Việt Nam

Công ty TNHH AEON Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

