Tuyển Trưởng Quầy thu nhập 13 - 19 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam
- Thừa Thiên Huế:
- Thừa Thiên Huế
- Đà Nẵng
- Quảng Trị
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 19 Triệu
Quản lý hàng hóa theo quy định của AEON
Đảm bảo hàng hóa trưng bày đúng mục tiêu và thẩm mỹ
Quản lý và đảm bảo doanh số bàn hàng theo mục tiêu
Quản lý nhân sự: Ca kíp, số lượng trực ca
Chăm sóc và xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng
Báo cáo ngày/tuần/tháng cho Line Manager/Store Manager
Với Mức Lương 13 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3 năm kinh nghiệm quản lý/cửa hàng trưởng của ngành bán lẻ, F&B
Có kinh nghiệm về quản lý và trưng bày hàng hóa
Có kiến thức & hiểu biết về FSH
Ưu tiên người có kinh nghiệm về mảng thực phẩm tươi sống
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Sức khỏe tốt, có thể làm ở môi trường lạnh
Không bị dị ứng hải sản, đồ đông lạnh
Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng theo doanh số
Thưởng tháng 13 & MBO
Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội full lương
Được tham gia các chương trình đào tạo quản lý cấp cao
Cơ hội thăng tiến hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
