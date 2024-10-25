Tuyển Trưởng Quầy thu nhập 13 - 19 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế

Mức lương 13 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 19 Triệu

Quản lý hàng hóa theo quy định của AEON Đảm bảo hàng hóa trưng bày đúng mục tiêu và thẩm mỹ Quản lý và đảm bảo doanh số bàn hàng theo mục tiêu Quản lý nhân sự: Ca kíp, số lượng trực ca Chăm sóc và xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng Báo cáo ngày/tuần/tháng cho Line Manager/Store Manager

Với Mức Lương 13 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm quản lý/cửa hàng trưởng của ngành bán lẻ, F&B Có kinh nghiệm về quản lý và trưng bày hàng hóa Có kiến thức & hiểu biết về FSH Ưu tiên người có kinh nghiệm về mảng thực phẩm tươi sống Trình độ: Cao đẳng trở lên Sức khỏe tốt, có thể làm ở môi trường lạnh Không bị dị ứng hải sản, đồ đông lạnh

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng theo doanh số Thưởng tháng 13 & MBO Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm xã hội full lương Được tham gia các chương trình đào tạo quản lý cấp cao Cơ hội thăng tiến hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

