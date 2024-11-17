Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Khai thác nguồn hàng từ dữ liệu chủ nhà được Phố Xanh cung cấp.
Tìm kiếm nguồn hàng mới trên thị trường.
Hỗ trợ pháp lý thủ tục giấy tờ, đàm phán giá với chủ nhà và khách hàng.
Quản lý phát triển nguồn hàng về công ty.
Xây dựng, chăm sóc, duy trì quan hệ và phát triển nguồn hàng.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bất động sản trên 3 tháng.
Có phương tiện đi lại và smartphone/laptop
Có kỹ năng chuyên môn
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập Nóng
Hưởng chương trình hỗ trợ ký nhà nhận thưởng hàng tháng.
Hưởng các chương trình thưởng hàng tháng, quý và năm.
Tham gia các hoạt động thể thao, tâm linh, du lịch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
