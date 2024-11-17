Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Khai thác nguồn hàng từ dữ liệu chủ nhà được Phố Xanh cung cấp.

Tìm kiếm nguồn hàng mới trên thị trường.

Hỗ trợ pháp lý thủ tục giấy tờ, đàm phán giá với chủ nhà và khách hàng.

Quản lý phát triển nguồn hàng về công ty.

Xây dựng, chăm sóc, duy trì quan hệ và phát triển nguồn hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bất động sản trên 3 tháng.

Có phương tiện đi lại và smartphone/laptop

Có kỹ năng chuyên môn

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Nóng

Hưởng chương trình hỗ trợ ký nhà nhận thưởng hàng tháng.

Hưởng các chương trình thưởng hàng tháng, quý và năm.

Tham gia các hoạt động thể thao, tâm linh, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.