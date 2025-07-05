Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 39 ngõ 12 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,...)
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm
Chủ động tìm kiếm học viên ngoài data sẵn có của công ty
Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban: Marketing, Học thuật, Tech, Product để đảm bảo luồng vận hành chung
Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm tốt
Chủ động và biết cách tổ chức, sắp xếp công việc
Tư duy tích cực, nhanh nhạy và quyết liệt với công việc
Đã có kinh nghiệm Telesales ít nhất 1 năm, ưu tiên đã làm việc trong mảng giáo dục
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới ngành giáo dục và sản phẩm e-Learning là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo Google Sheets và các phần mềm quản lý học viên
Có máy tính cá nhân
Chủ động và biết cách tổ chức, sắp xếp công việc
Tư duy tích cực, nhanh nhạy và quyết liệt với công việc
Đã có kinh nghiệm Telesales ít nhất 1 năm, ưu tiên đã làm việc trong mảng giáo dục
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới ngành giáo dục và sản phẩm e-Learning là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo Google Sheets và các phần mềm quản lý học viên
Có máy tính cá nhân
Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm): 7.500.000 – 13.000.000 vnd / tháng
Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 15 triệu - 30+++ triệu/tháng)
Thử việc hưởng 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng
Cơ hội Thăng tiến lên các vị trí Team Lead, Trưởng Phòng...
Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.
Tháng lương thứ 13
Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức
Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng...
Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được học 01 khóa tiếng Anh hoặc tiếng Trung trên Prepedu.com khi trở thành nhân viên chính thức tại Prep
Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 15 triệu - 30+++ triệu/tháng)
Thử việc hưởng 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng
Cơ hội Thăng tiến lên các vị trí Team Lead, Trưởng Phòng...
Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.
Tháng lương thứ 13
Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức
Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng...
Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được học 01 khóa tiếng Anh hoặc tiếng Trung trên Prepedu.com khi trở thành nhân viên chính thức tại Prep
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI