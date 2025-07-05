Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 39 ngõ 12 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,...)

Chịu trách nhiệm chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm

Chủ động tìm kiếm học viên ngoài data sẵn có của công ty

Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban: Marketing, Học thuật, Tech, Product để đảm bảo luồng vận hành chung

Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Trưởng bộ phận

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Chủ động và biết cách tổ chức, sắp xếp công việc

Tư duy tích cực, nhanh nhạy và quyết liệt với công việc

Đã có kinh nghiệm Telesales ít nhất 1 năm, ưu tiên đã làm việc trong mảng giáo dục

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới ngành giáo dục và sản phẩm e-Learning là 1 lợi thế

Sử dụng thành thạo Google Sheets và các phần mềm quản lý học viên

Có máy tính cá nhân

Lương cứng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm): 7.500.000 – 13.000.000 vnd / tháng

Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 15 triệu - 30+++ triệu/tháng)

Thử việc hưởng 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng

Cơ hội Thăng tiến lên các vị trí Team Lead, Trưởng Phòng...

Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.

Tháng lương thứ 13

Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức

Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng...

Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được học 01 khóa tiếng Anh hoặc tiếng Trung trên Prepedu.com khi trở thành nhân viên chính thức tại Prep

