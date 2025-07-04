Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 224 Khu đấu giá ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Khai thác tối đa giá trị các gói thầu đang thực hiện.
2. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng kênh bệnh viện.
3. Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm của công ty cho khách hàng.
4. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và địa bàn tiềm năng mới.
5. Triển khai thực hiện các chính sách bán hàng của Công ty đến với khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm ETC trong khu vực phụ trách. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa tim mạch, nội tiết, Bệnh viện ngành, Bệnh viện trung ương, có mối quan hệ tốt với các đối tác tại địa bàn.
2.Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm.
3. Chăm chỉ, trung thực và chịu khó trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương cứng 15 triệu đồng + Doanh thu, sẽ tăng theo thành tích, thời gian, thưởng hấp dẫn theo kết quả bán hàng và doanh số.
2.Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty, du lịch nghỉ mát hàng năm.
3.Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp.
4.Có xe đưa đi công tác, trang bị máy tính, điện thoại.
5.Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 112 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

