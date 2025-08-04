Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường 33, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Bạn sẽ đóng vai trò là nhân sự then chốt của bộ phận kế toán, phụ trách toàn bộ hoạt động kiểm soát và tổng hợp sổ sách, báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính chính xác – minh bạch – đúng hạn, cụ thể:

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định về kế toán – tài chính – thuế hiện hành.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày và định kỳ.

Lập các bút toán tổng hợp định kỳ, kiểm tra – đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, quản lý tạm ứng nhân viên.

Lập báo cáo thuế định kỳ: GTGT, TNCN, TNDN.

Lập báo cáo tài chính theo quy định.

Phối hợp với Kế toán trưởng xây dựng các báo cáo nội bộ phục vụ công tác quản trị.

In sổ sách, lưu trữ chứng từ theo quy định.

Quản lý, giám sát hoạt động của bộ phận kế toán đảm bảo hiệu quả, chính xác.

Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chúng tôi tìm kiếm một Kế toán tổng hợp bản lĩnh, chủ động và có tư duy hệ thống, cụ thể:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong doanh nghiệp FMCG hoặc có nhiều hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu.

Thành thạo phần mềm kế toán và Excel (nắm vững các hàm phục vụ công tác kế toán).

Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và giao tiếp tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác – nhưng vẫn linh hoạt, nhanh nhạy trong xử lý tình huống.

Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực.

Tích cực, chủ động, yêu thích làm việc nhóm và có định hướng gắn bó lâu dài.

Có mong muốn phát triển sự nghiệp, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới.

Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo Thì Được Hưởng Những Gì

Chúng tôi hiểu rằng người giỏi cần một môi trường xứng đáng để phát triển:

Mức lương từ 25 - 30M (thỏa thuận theo năng lực thực tế)

Thưởng KPI theo quý, 06 tháng, năm

Xét tăng lương 1 lần/năm theo hiệu suất và đóng góp.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao sự minh bạch và hiệu quả.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, được giao phó những nhiệm vụ chiến lược.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong và ngoài công ty.

Đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, lễ Tết theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động nội bộ sôi nổi: sinh nhật, team building, du lịch, các ngày lễ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin