Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Masstricht Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Masstricht Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Masstricht Việt Nam

Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH Masstricht Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Quế Võ

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình, dự án.
Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, đánh giá rủi ro.
Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát
Làm việc với chỉ huy để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
Triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.
Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày/tuần/tháng, nhật ký hiện trường, biên bản cuộc họp, bản vẽ xây dựng,...
Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công, giám sát thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Xây dựng hoặc liên quan
Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế.
Thành thạo kỹ năng xem bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo dự án.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình làm việc.
Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh động xử lý các vấn đề tại công trình.
Biết sử dụng các phần mềm: Autocad, Office,...

Tại Công ty TNHH Masstricht Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng.
Thưởng % lợi nhuận theo từng dự án.
Được hỗ trợ mua xe, mua nhà ,... khi có đủ thâm niên công tác từ 5 năm trở lên
Phụ cấp đầy đủ: Xăng xe, điện thoại, ăn ở, công tác phí, ...
Quà tặng, thưởng Lễ Tết; Lương tháng 13,...
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
Tham gia các hoạt động, sự kiện gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Masstricht Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Masstricht Việt Nam

Công ty TNHH Masstricht Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 301 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-can-bo-ky-thuat-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job219216
