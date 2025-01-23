Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 1,700 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Mức lương
1,300 - 1,700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, nhà C6 – khối II – Đường Trần Hữu Dực

- KĐT Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 1,300 - 1,700 USD

- Tổ chức triển khai mảng nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục, chăm sóc khách hàng mua bất động sản:
+ Hỗ trợ hoàn thiện, thu thập các tài liệu pháp lý có liên quan đến Dự án để phục vụ cho công tác bán hàng.
+ Phối hợp xây dựng bộ tài liệu giao dịch phát sinh trong quá trình bán hàng: Thỏa thuận đặt cọc; Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng; Xác nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng…
+ Soạn thảo hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện thủ tục bán hàng; bao gồm các tài liệu: Thỏa thuận đặt cọc, Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng, Thông báo thanh toán/tình trạng công nợ của khách hàng, Thông báo/Công văn trao đổi giữa Chủ đầu tư và khách hàng, hồ sơ hoàn thiện thủ tục cấp/sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho khách hàng….
+ Trực tiếp làm việc với khách hàng để tư vấn, hỗ trợ khách hàng để ký kết các văn bản, thỏa thuận và phối hợp với các bên có liên quan thực hiện các thủ tục phát sinh trong quá trình bán hàng.
+ Làm việc với Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế… để Cấp mới/Sang tên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản gắn liền với đất cho Khách hàng.

Với Mức Lương 1,300 - 1,700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 nhà C6, khối II, Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

