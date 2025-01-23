Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 1,700 USD

- Tổ chức triển khai mảng nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục, chăm sóc khách hàng mua bất động sản:

+ Hỗ trợ hoàn thiện, thu thập các tài liệu pháp lý có liên quan đến Dự án để phục vụ cho công tác bán hàng.

+ Phối hợp xây dựng bộ tài liệu giao dịch phát sinh trong quá trình bán hàng: Thỏa thuận đặt cọc; Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng; Xác nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng…

+ Soạn thảo hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện thủ tục bán hàng; bao gồm các tài liệu: Thỏa thuận đặt cọc, Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng, Thông báo thanh toán/tình trạng công nợ của khách hàng, Thông báo/Công văn trao đổi giữa Chủ đầu tư và khách hàng, hồ sơ hoàn thiện thủ tục cấp/sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho khách hàng….

+ Trực tiếp làm việc với khách hàng để tư vấn, hỗ trợ khách hàng để ký kết các văn bản, thỏa thuận và phối hợp với các bên có liên quan thực hiện các thủ tục phát sinh trong quá trình bán hàng.

+ Làm việc với Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế… để Cấp mới/Sang tên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản gắn liền với đất cho Khách hàng.