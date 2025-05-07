Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Job summary

- Đón khách hàng từ sân bay, khách sạn từ Hà Nội đến nhà máy

- Thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗ trợ khác nhau theo yêu cầu và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng

+ Xử lý thư mời

+ Tiếp nhận các yêu cầu thăm quan nhà máy (Đón khách đến nhà máy, wifi, máy tính, sắp xếp phương tiện đi lại, ăn uống, đưa đón tham quan

+ Lắng nghe và xử lý bất cứ yêu cầu phát sinh của khách hàng

+ Đón khách hàng VIP hoặc lãnh đạo cấp cao đến nhà máy.

+ Đầu mối liên hệ trực tiếp để giải quyết các vấn đề của khách hàng

+ Nhận các yêu cầu (Đặt đồ ăn, đưa đón, đặt khách sạn..) và tiến hành các thủ tục thanh toán.

+ Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng