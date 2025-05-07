Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Fushan Technology Vietnam
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Fushan Technology Vietnam

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Fushan Technology Vietnam

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 500 - 1 USD

Job summary
- Đón khách hàng từ sân bay, khách sạn từ Hà Nội đến nhà máy
- Thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗ trợ khác nhau theo yêu cầu và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng
+ Xử lý thư mời
+ Tiếp nhận các yêu cầu thăm quan nhà máy (Đón khách đến nhà máy, wifi, máy tính, sắp xếp phương tiện đi lại, ăn uống, đưa đón tham quan
+ Lắng nghe và xử lý bất cứ yêu cầu phát sinh của khách hàng
+ Đón khách hàng VIP hoặc lãnh đạo cấp cao đến nhà máy.
+ Đầu mối liên hệ trực tiếp để giải quyết các vấn đề của khách hàng
+ Nhận các yêu cầu (Đặt đồ ăn, đưa đón, đặt khách sạn..) và tiến hành các thủ tục thanh toán.
+ Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu: Nam, tiếng Anh tốt
2. Có bằng lái xe B2 trở lên
3. Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, lịch sự

Tại Fushan Technology Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fushan Technology Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Fushan Technology Vietnam

Fushan Technology Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: No. 8, Street 6, VSIP Bac Ninh Services, Urban and Industrial Park, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất