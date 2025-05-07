Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Fushan Technology Vietnam
- Hà Nội: Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 500 - 1 USD
Job summary
- Đón khách hàng từ sân bay, khách sạn từ Hà Nội đến nhà máy
- Thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗ trợ khác nhau theo yêu cầu và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng
+ Xử lý thư mời
+ Tiếp nhận các yêu cầu thăm quan nhà máy (Đón khách đến nhà máy, wifi, máy tính, sắp xếp phương tiện đi lại, ăn uống, đưa đón tham quan
+ Lắng nghe và xử lý bất cứ yêu cầu phát sinh của khách hàng
+ Đón khách hàng VIP hoặc lãnh đạo cấp cao đến nhà máy.
+ Đầu mối liên hệ trực tiếp để giải quyết các vấn đề của khách hàng
+ Nhận các yêu cầu (Đặt đồ ăn, đưa đón, đặt khách sạn..) và tiến hành các thủ tục thanh toán.
+ Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có bằng lái xe B2 trở lên
3. Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, lịch sự
Tại Fushan Technology Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fushan Technology Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
