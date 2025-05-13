Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

A Plus (Á Cộng) là công ty xuất khẩu đá tự nhiên và vật liệu xây dựng, hoạt động gần 20 năm và đã có mặt tại hơn 14 quốc gia như Đức, Mỹ, Hà Lan…

Nhưng chúng tôi không chỉ “bán đá” – chúng tôi đang tái tạo mô hình kinh doanh, tiên phong ứng dụng AI – công nghệ số – vật liệu xanh để định hình tương lai ngành xây dựng toàn cầu.

Bạn sẽ gia nhập một đội ngũ tinh gọn – chủ động – học hỏi liên tục, nơi mỗi người đều là “tác nhân tự chủ” của sự thay đổi.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bạn sẽ là cầu nối giữa A Plus và khách hàng quốc tế, đồng hành cùng họ từ lúc tiếp cận đến sau khi giao hàng – hướng đến mục tiêu “khách hàng trung thành và giới thiệu thêm khách mới”.

Nhiệm vụ chính:

• Làm việc với khách hàng B2B ở châu Âu, Mỹ qua email, call, CRM (Salesforce).

• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với sản xuất – logistics – chứng từ để giao hàng đúng hạn.

• Chăm sóc khách hiện hữu, xử lý sự cố và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

• Sử dụng các công cụ hiện đại như Salesforce, Base.vn, Fireflies AI, Agentforce… để làm việc hiệu quả.

