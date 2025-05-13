Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1A, Tầng 4 Broadway B Phú Mỹ Hưng, 102 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận

A Plus (Á Cộng) là công ty xuất khẩu đá tự nhiên và vật liệu xây dựng, hoạt động gần 20 năm và đã có mặt tại hơn 14 quốc gia như Đức, Mỹ, Hà Lan…
A Plus (Á Cộng)
14 quốc gia
Nhưng chúng tôi không chỉ “bán đá” – chúng tôi đang tái tạo mô hình kinh doanh, tiên phong ứng dụng AI – công nghệ số – vật liệu xanh để định hình tương lai ngành xây dựng toàn cầu.
Nhưng chúng tôi không chỉ “bán đá” – chúng tôi đang tái tạo mô hình kinh doanh
AI – công nghệ số – vật liệu xanh
Bạn sẽ gia nhập một đội ngũ tinh gọn – chủ động – học hỏi liên tục, nơi mỗi người đều là “tác nhân tự chủ” của sự thay đổi.
Bạn sẽ gia nhập một đội ngũ tinh gọn – chủ động – học hỏi liên tục
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bạn sẽ là cầu nối giữa A Plus và khách hàng quốc tế, đồng hành cùng họ từ lúc tiếp cận đến sau khi giao hàng – hướng đến mục tiêu “khách hàng trung thành và giới thiệu thêm khách mới”.
Nhiệm vụ chính:
• Làm việc với khách hàng B2B ở châu Âu, Mỹ qua email, call, CRM (Salesforce).
• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với sản xuất – logistics – chứng từ để giao hàng đúng hạn.
• Chăm sóc khách hiện hữu, xử lý sự cố và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.
• Sử dụng các công cụ hiện đại như Salesforce, Base.vn, Fireflies AI, Agentforce… để làm việc hiệu quả.

Salesforce, Base.vn, Fireflies AI, Agentforce…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A, Tầng 4, Tòa nhà Broadway B, 102 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

