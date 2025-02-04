Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên GSM - Taxi Xanh SM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại GSM - Taxi Xanh SM
- Hà Nội: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên
• Tiếp nhận cuộc gọi và điều phối đặt xe theo yêu cầu của Khách hàng
• Hỗ trợ, xử lý các phát sinh (nếu có) cho khách hàng và tài xế trong quá trình diễn ra dịch vụ.
• Tư vấn, trả lời, giải quyết những thắc mắc hoặc khiếu nại của Khách hàng, tài xế liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của GSM
• Khảo sát ý kiến, mức độ hài lòng của Khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các chương trình hậu mãi
• Triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch (chương trình ưu đãi khuyến mại, chương trình CSKH thân thiết v.v..)
• Ghi nhận và báo cáo thông tin phản hồi từ khách hàng, đề xuất phương án xử lý kịp thời và hiệu quả.
• Yêu cầu:
+ Đảm bảo xử lý và cung cấp thông tin đến khách hàng đúng theo chính sách và quy trình ban hành
+ Tiếp nhận và xử lý triệt để các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng
Yêu Cầu Công Việc
Kinh nghiệm liên quan tới vị trí: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tổng đài, Chăm sóc & hỗ trợ khách hàng ngành Taxi truyền thống và Taxi công nghệ
Tại GSM - Taxi Xanh SM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM - Taxi Xanh SM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
