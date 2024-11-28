Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng , Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Theo dõi tình trạng đơn hàng

Phối hợp, hỗ trợ công việc CSKH thông qua bộ phận telesales và Trực page

Theo dõi, phối hợp với bộ phận giao nhận hàng để xử lí đơn hàng

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2, năm 3 làm được full ca chiều và tối.

Có Laptop cá nhân

Kỹ năng sử dụng Excel tốt.

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chủ động trao đổi công việc với quản lý

Tư duy quản lý và mong muốn phát triển thành quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20k/giờ

Được đào tạo về các kỹ năng phát triển shop TMĐT.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.

Công ty cung cấp các công cụ báo cáo và hỗ trợ công việc chuyên môn.

Bánh kẹo, trà nước miễn phí trong suốt thời gian làm việc.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin