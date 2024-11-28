Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng , Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Theo dõi tình trạng đơn hàng
Phối hợp, hỗ trợ công việc CSKH thông qua bộ phận telesales và Trực page
Theo dõi, phối hợp với bộ phận giao nhận hàng để xử lí đơn hàng
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2, năm 3 làm được full ca chiều và tối.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 20k/giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
