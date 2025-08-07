Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Giá Trị AROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Giá Trị AROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công Ty TNHH Giá Trị AROMA
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công Ty TNHH Giá Trị AROMA

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giá Trị AROMA

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 49 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing (Không cần tìm kiếm khách hàng), liên hệ tư vấn khóa học, mời khách hàng học thử.
- Giới thiệu các khóa học tiếng Anh, giúp học viên lựa chọn khóa học phù hợp.
- Hỗ trợ chăm sóc học viên trước, trong và sau khi đăng ký khóa học.
- Tham gia chương trình, sự kiện để chăm sóc, phát triển khách hàng.
- Hỗ trợ giấy tờ, thủ tục đăng ký lớp cho khách hàng.
- Tuyển cả full-time và part-time.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ - Ngoại hình sáng. Ưu tiên ứng viên 20 - 24 tuổi.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiều năng lượng.
- Chịu được áp lực và chủ động trong công việc.
- Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Giá Trị AROMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng doanh số cá nhân.
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giá Trị AROMA

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giá Trị AROMA

Công Ty TNHH Giá Trị AROMA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5 số 49 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

