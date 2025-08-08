Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ thu thập dữ liệu dựa trên các kịch bản ứng dụng và yêu cầu chức năng của robot.

Vận hành các thiết bị thu thập dữ liệu theo hướng dẫn, tuân thủ quy trình tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu cao, và hoàn tất việc đăng tải và xác minh dữ liệu đúng hạn.

Bảo trì và quản lý thiết bị thu thập dữ liệu để đảm bảo hoạt động ổn định; phối hợp với đội ngũ kỹ sư để báo cáo các bất thường trong hiệu suất robot hoặc các vấn đề về chất lượng dữ liệu.

Cung cấp phản hồi chi tiết về trải nghiệm người dùng, quy trình vận hành và hướng dẫn nhiệm vụ nhằm cải thiện tính khả dụng của sản phẩm. Tham gia các buổi đào tạo định kỳ để nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong việc gán nhãn dữ liệu.

Sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu để thực hiện sàng lọc sơ bộ, tổ chức và gán nhãn dữ liệu thu thập được, phục vụ cho quá trình phân tích tiếp theo.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể làm việc fulltime.

Sinh viên từ tất cả các chuyên ngành đều được chào đón. Ưu tiên các ngành: điện tử, khoa học máy tính, kỹ thuật cơ khí, hoặc tự động hóa.

Thành thạo Microsoft Office và các công cụ văn phòng cơ bản; có khả năng thao tác trên giao diện người dùng bằng tiếng Anh.

Tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp tốt, khả năng học hỏi nhanh, chịu được áp lực công việc và có kỹ năng thực thi; có thể diễn đạt rõ ràng các vấn đề, vướng mắc và đề xuất trong quá trình làm việc.

Tại Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức trợ cấp cạnh tranh.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ và thoải mái về trang phục.

Cơ hội nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong quá trình làm việc.

Tham gia dự án AI và robotics tiên tiến, đi đầu trong công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin