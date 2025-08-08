Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Phỏng vấn ứng viên và đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận nhân sự khi được yêu cầu.

Phụ trách việc tạo nguồn ứng viên trên các nền tảng xã hội (FB, chợ tốt, Tiktok ..... )

Phân tích đánh giá hiệu quả của nguồn tuyển dụng.

Hướng dẫn hồ sơ để ứng viên nhận việc

Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến tạo nguồn được phân công bởi quản lý.

Tìm kiếm những nội dung hấp dẫn với người dùng, tăng truy cập vào website + fanpage

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Phụ trách công tác về TẠO NGUỒN tuyển dụng (Lao động phổ thông là chính)

+ Liên hệ, trao đổi công việc cùng với Người Lao Động

+ Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến tạo nguồn được phân công bởi quản lý

+ Có thể di chuyển linh động. Có máy tính cá nhân phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm về tuyển dụng.

Môi trường năng động, làm thật - chịu trách nhiệm thật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

