Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Số 31, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, Biên Hoà, Huyện Châu Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
▸ Bằng Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
▸ Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên mới ra trường sẽ được hướng dẫn
▸ Tiếng Trung trung cấp (4 kỹ năng, tương đương HSK4 trở lên)
▸ Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao
▸ Có khả năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) Thì Được Hưởng Những Gì
▸ Được làm việc trong nhà máy mới, sạch đẹp, quy mô và hiện đại (TVC)
▸ Lương đóng bảo hiểm cao
▸ Thời gian làm việc: 7:30 - 16:00
▸ Chỉ làm việc 2 ngày thứ 7 mỗi tháng
▸ Thưởng tháng 13, xét tăng lương hàng năm
▸ Bảo hiểm tai nạn 24/24 (bên cạnh các BH cơ bản)
▸ Quà Tết, Trung thu, hiếu hỉ, sinh nhật, các ngày lễ lớn trong năm
▸ Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, điện thoại, phục vụ bữa trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
