Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 31, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, Biên Hoà, Huyện Châu Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

▸ Bằng Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

▸ Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên mới ra trường sẽ được hướng dẫn

▸ Tiếng Trung trung cấp (4 kỹ năng, tương đương HSK4 trở lên)

▸ Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao

▸ Có khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) Thì Được Hưởng Những Gì

▸ Được làm việc trong nhà máy mới, sạch đẹp, quy mô và hiện đại (TVC)

▸ Lương đóng bảo hiểm cao

▸ Thời gian làm việc: 7:30 - 16:00

▸ Chỉ làm việc 2 ngày thứ 7 mỗi tháng

▸ Thưởng tháng 13, xét tăng lương hàng năm

▸ Bảo hiểm tai nạn 24/24 (bên cạnh các BH cơ bản)

▸ Quà Tết, Trung thu, hiếu hỉ, sinh nhật, các ngày lễ lớn trong năm

▸ Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, điện thoại, phục vụ bữa trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)

