Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 7, Hồ Chí Minh - Nhà Bè, Hồ Chí Minh - Bình Chánh, Hồ Chí Minh - Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc

- Đọc bản vẽ

- Xử lý bản vẽ giải pháp thi công cầu đường bằng autocad tại văn phòng, không đi công trình

Yêu Cầu Công Việc

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Ưu tiên nếu biết tiếng tiếng Nhật (không kể trình độ)

- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật về xây dựng có liên quan đến công trình giao thông cầu đường bộ

- Biết đọc bản vẽ kết cấu cầu đường

- Thành thạo tin học văn phòng, autocad…

- Trên 1 năm kinh nghiệm xử lý bản vẽ 2D

- Biết tính sức bền vật liệu

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Phúc Lợi

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6

- Tăng lương 2 lần/năm, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật

- Được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành

- Chính sách xã hội: tặng quà sinh nhật, thai sản, thăm bệnh, hiếu hỉ

- Chính sách lương thưởng: thưởng thành tích, thưởng dự án, thưởng cuối năm, …

- Các hoạt động khác do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển

