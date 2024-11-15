Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 7, Hồ Chí Minh

- Nhà Bè, Hồ Chí Minh

- Bình Chánh, Hồ Chí Minh

- Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Đọc bản vẽ
- Xử lý bản vẽ giải pháp thi công cầu đường bằng autocad tại văn phòng, không đi công trình

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Ưu tiên nếu biết tiếng tiếng Nhật (không kể trình độ)
- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật về xây dựng có liên quan đến công trình giao thông cầu đường bộ
- Biết đọc bản vẽ kết cấu cầu đường
- Thành thạo tin học văn phòng, autocad…
- Trên 1 năm kinh nghiệm xử lý bản vẽ 2D
- Biết tính sức bền vật liệu
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6
- Tăng lương 2 lần/năm, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật
- Được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
- Chính sách xã hội: tặng quà sinh nhật, thai sản, thăm bệnh, hiếu hỉ
- Chính sách lương thưởng: thưởng thành tích, thưởng dự án, thưởng cuối năm, …
- Các hoạt động khác do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

