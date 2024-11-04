Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

● Tìm kiếm thông tin về khách hàng tiềm năng chưa sử dụng bất kỳ sản phẩm ● Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện thoại, email, khoanh vùng địa bàn, sàng lọc khách hàng tiềm năng, đi thị trường khi cần thiết ● Demo và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng ● Đàm phán và chốt hợp đồng

