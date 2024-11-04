Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 3, Đường Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố 1, Phường Tân Định, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

● Tìm kiếm thông tin về khách hàng tiềm năng chưa sử dụng bất kỳ sản phẩm
● Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện thoại, email, khoanh vùng địa bàn, sàng lọc khách hàng tiềm năng, đi thị trường khi cần thiết
● Demo và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng
● Đàm phán và chốt hợp đồng

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thể chất, ngoại hình
2. Kiến thức chuyên môn
3. Kinh nghiệm - nghành nghề

Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu Nhập từ 10- 25 triệu
● Nghỉ lễ tết hàng năm
● Du lịch nghỉ dưỡng tùy thuộc vào mục tiêu thành tích đội nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành

Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 3, Đường Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố 1, Phường Tân Định, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

