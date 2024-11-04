Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 3, Đường Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố 1, Phường Tân Định, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
● Tìm kiếm thông tin về khách hàng tiềm năng chưa sử dụng bất kỳ sản phẩm
● Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện thoại, email, khoanh vùng địa bàn, sàng lọc khách hàng tiềm năng, đi thị trường khi cần thiết
● Demo và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng
● Đàm phán và chốt hợp đồng
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Thể chất, ngoại hình
2. Kiến thức chuyên môn
3. Kinh nghiệm - nghành nghề
2. Kiến thức chuyên môn
3. Kinh nghiệm - nghành nghề
Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
● Thu Nhập từ 10- 25 triệu
● Nghỉ lễ tết hàng năm
● Du lịch nghỉ dưỡng tùy thuộc vào mục tiêu thành tích đội nhóm
● Nghỉ lễ tết hàng năm
● Du lịch nghỉ dưỡng tùy thuộc vào mục tiêu thành tích đội nhóm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI