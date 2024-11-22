Tuyển Công nghệ cao Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Việt An Enviro, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An, 4E Đường Số 6, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Làm chào giá cho tất cả Sales(chiếm 50%)
- Lập dự toán lợi nhuận(chiếm 10%)
- Lập dự toán triển khai(chiếm 35%)
- Các công việc khác:(chiếm 5%)
+ Phối hợp với Phòng mua hàng xin giá cho các dự án
+ Làm các chào giá mẫu giúp Sales chủ động chào giá
+ Tham gia họp kick off các dự án
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kỹ thuật môi trường hoặc kinh doanh
Số năm kinh nghiệm: 01 năm trở lên
Thành thạo tin học Văn phòng:
- Words
- Excel
- Powerpoint
Tiếng Anh: Đọc hiểu và soạn thảo tài liệu cơ bản
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng quản lý thời gian
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh, lương tháng 13, định kỳ được xem xét năng lực nâng lương hàng năm.
Làm việc tại văn phòng công ty và các dự án của công ty khi cần thiết.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Trang bị đồng phục, sim điện thoại, máy tính, phương tiện di chuyển.
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN.
Các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép theo quy định Nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Đi du lịch/team building 1- 2 lần/năm.
Ăn cơm trưa tại văn phòng công ty 20k/suất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
