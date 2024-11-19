Tuyển Công nghệ cao Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - Trịnh Đình Thảo, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Thỏa thuận

-Quản lý sản xuất tại nhà máy

-Chịu trách nhiệm về thủ tục hồ sơ của việc cấp hàng

- Quản lý máy móc vật tư, thiết bị, con người

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng lao động

- Quản lý và phát triển nhân viên

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý máy móc thiết bị

- Giải quyết các công việc liên quan tại công trình do mẻ đổ: chất lượng, khách hàng ....

- Các vấn đề về Kinh doanh

-Báo cáo cho giám đốc hoặc quản lý trực tiếp

- Công việc chi tiết khi trao đổi trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển trong ngành bê tông tươi trên 5 năm

- Có kỹ năng quản lý

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Hỗ trợ cơm trưa

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước và bảo hiểm tai nạn 24/24

- Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ và nhiều đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin