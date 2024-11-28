Tuyển Công nghệ cao Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Lô CN
- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc thao tác khuôn mẫu
Chịu trách nhiệm bảo trì và bảo quản các công cụ khuôn mẫu sử dụng;
Hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng công việc;
Tuân thủ quy trình vận hành và sản xuất an toàn, văn minh.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung nghe nói, đọc ở mức trung bình trở lên
Hiểu biết về bản vẽ CAD
Chịu khó, siêng năng, có thái độ làm việc đúng đắn, tuân thủ sự sắp xếp của cấp trên
Ứng viên có năng lực tốt, mức lương có thể thỏa thuận thêm
Hiểu biết về bản vẽ CAD
Chịu khó, siêng năng, có thái độ làm việc đúng đắn, tuân thủ sự sắp xếp của cấp trên
Ứng viên có năng lực tốt, mức lương có thể thỏa thuận thêm
Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam và được hưởng lương làm thêm giờ.
Có thưởng tết.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Nghỉ phép năm và nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Miễn phí bữa ăn tại nơi làm việc.
Công việc ổn định, lâu dài.
Có thưởng tết.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Nghỉ phép năm và nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Miễn phí bữa ăn tại nơi làm việc.
Công việc ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI