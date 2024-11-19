Tuyển Chăm sóc khách hàng Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, setup hệ thống, làm các tài liệu, video hướng dẫn khi khách có yêu cầu.

Đào tạo về hệ thống trực tiếp hoặc đào tạo online qua Zoom, GGmeet,....

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của QLTT.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 24-28

Giới tính: Nam/nữ

Ngoại hình: ưa nhìn

Kỹ năng thuyết trình (trình bày vấn đề tốt), làm việc giao tiếp với khách hàng doanh nghiệp.

Ưu tiên: có kinh nghiệm cskh, nếu không có sẽ được đào tạo

Tại Hương Việt Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 9- 12 triệu (lương cứng) + Thưởng KPI

Lương, thưởng xứng đáng theo năng lực

Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (được đóng BHXH, BHYT, BHTN,...)

Đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc, về chuyên môn, các kỹ năng mềm.

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng

Được xét tăng lương 1 năm/ lần hoặc khi có thành tích xứng đáng, nhận lương đúng hạn mùng 05 hàng tháng

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hương Việt Group

