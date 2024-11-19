Tuyển Chăm sóc khách hàng Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Hương Việt Group
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, setup hệ thống, làm các tài liệu, video hướng dẫn khi khách có yêu cầu.
Đào tạo về hệ thống trực tiếp hoặc đào tạo online qua Zoom, GGmeet,....
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của QLTT.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 24-28
Giới tính: Nam/nữ
Ngoại hình: ưa nhìn
Kỹ năng thuyết trình (trình bày vấn đề tốt), làm việc giao tiếp với khách hàng doanh nghiệp.
Ưu tiên: có kinh nghiệm cskh, nếu không có sẽ được đào tạo
Tại Hương Việt Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 9- 12 triệu (lương cứng) + Thưởng KPI
Lương, thưởng xứng đáng theo năng lực
Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (được đóng BHXH, BHYT, BHTN,...)
Đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc, về chuyên môn, các kỹ năng mềm.
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng
Được xét tăng lương 1 năm/ lần hoặc khi có thành tích xứng đáng, nhận lương đúng hạn mùng 05 hàng tháng
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hương Việt Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
