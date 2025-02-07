Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phẩn Giáo Dục Nobel Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phẩn Giáo Dục Nobel Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phẩn Giáo Dục Nobel Việt Nam

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- 168 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định, Thành phố Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Đảm bảo mục tiêu tuyển sinh cá nhân theo định mức
- Phát triển thị trường theo định hướng kinh doanh của công ty. Phát triển và mở rộng mối quan hệ khách hàng. Phát triển bản thân để trở thành chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh.
- Kiểm soát, đánh giá và đo lường được trên hiệu quả kinh doanh trên mục tiêu cá nhân
- Kết nối và phối hợp với team để hoàn thành mục tiêu chung của nhóm
- Các yêu cầu công việc khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, có yêu thích về lĩnh vực giáo dục.
- Có khả năng thuyết phục tốt, giao tiếp tốt, biết nắm bắt tâm lý khách hàng.
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe. Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần cầu tiến, chịu áp lực cao. Có kiến thức và kinh nghiệm về các kênh truyền thông mạng xã hội.
- Độ tuổi : 22 tuổi- 28 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phẩn Giáo Dục Nobel Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 5 triệu – 20 triệu.
5 triệu – 20 triệu.
- Thưởng ngày, tuần theo kết quả hoạt động tuyển sinh
- Chế độ thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định của Công ty.
- Đóng các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH...) theo quy định nhà nước.
- Du lịch hằng năm và cơ hội tham gia các khóa học của công ty.
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
- Được làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động, đầy cảm hứng, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phẩn Giáo Dục Nobel Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phẩn Giáo Dục Nobel Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 469 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

