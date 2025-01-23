Tuyển Chuyên viên đào tạo FM Logistic Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại FM Logistic Vietnam
- Bắc Ninh: Số 8, đường 7, Khu Công Nghiệp Đô Thị & Dịch Vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành Phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Vị trí : Nhân viên biên phiên dịch tiếng Trung (lưu loát 4 kỹ năng)
Địa điểm làm việc : Số 8, đường 7, Khu Công Nghiệp Đô Thị & Dịch Vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành Phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Bộ phận : Phòng phát triển kinh doanh & Bán hàng
Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng phát triển kinh doanh - Miền Bắc
Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu
A- MỤC ĐÍCH/TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Vị trí này đòi hỏi kỹ năng cao trong giao tiếp bằng tiếng Trung lưu loát.
B- NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM:
Biên phiên dịch tiếng Trung.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Trung xuất sắc
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả.
• Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, có khả năng xử lý áp lực công việc.
Tại FM Logistic Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FM Logistic Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
