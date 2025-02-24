Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô 04 - A, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm công việc:

• Chịu trách nhiệm lắp đặt, sửa chữa, cập nhật và bảo trì các sản phẩm của công ty tại địa điểm của khách hàng; Bao gồm hệ thống lò Oven và Plasma trong dây truyền sản xuất chất bán dẫn

• Phản hồi các yêu cầu Bảo trì khi cần thiết.

• Đảm bảo cung cấp kịp thời các tài liệu chính xác và phản hồi cho Trụ sở chính khi được yêu cầu.

• Hỗ trợ đội ngũ bán hàng, cung cấp phản hồi cho đội ngũ bán hàng khi cần thiết để tạo ra các khách hàng tiềm năng cho các lần bán hàng trong tương lai.

• Cung cấp phản hồi về vấn đề và xác định cơ hội cải tiến sản phẩm liên tục.

• Báo cáo hằng ngày, hằng tuần… cho người quản lý và HQ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp : Đại học các ngành kỹ thuật điện, cơ khí

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán dẫn về setup. Bảo trì. Sửa lỗi thiết bị

• Có kiến thức về Điện, Cơ khí, Tự động hóa và phần mềm…

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ứng dụng bán dẫn.

• Bằng kỹ sư

• Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, có khả năng đi công tác ở Đông Nam Á và hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam

Tại Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin