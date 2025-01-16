Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm công thức màu tự động sơn nước cho hệ thống bán lẻ
- Làm công thức màu sản xuất tại nhà mày (Sơn nước, sơn dầu)
- Làm mẫu sơn cho dự án ( Tắm mẫu và mẫu sơn ướt)
- Các yêu cầu công việc khi có phát sinh từ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ cao đẳng trở lên
- Tốt nghiệp chuyên ngành hóa học (Các chuyên ngành hóa khác cũng có thể xem xét)
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm về lĩnh vực màu sắc trong ngành sơn hoặc liên quan đến lĩnh vực phát triển màu
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Không mù màu, không bị dụ ứng với các hóa chất ngành sơn
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Quyền lợi
- Mức lương: 8 triệu -12 triệu ( Có thể trao đổi khi phỏng vấn)
- Thưởng tháng 13, thưởng các ngành lễ, thưởng theo HQKD
Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
