Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 178/11 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Nhiệm vụ chính:
Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.
Chuẩn bị bộ bản vẽ phục vụ cho việc tính khối lượng.
Bóc tách khối lượng dự thầu (tính tất cả các khối lượng về kết cấu/kiến trúc/hoàn thiện).
Thiết lập file chi tiết khối lượng.
Cung cấp file kết quả tính toán cho người tổng hợp, lưu trữ file.
Nhiệm vụ hỗ trợ:
Tính toán, kiểm tra khối lượng phát sinh theo yêu cầu của công trường.
Chuẩn bị in ấn, đóng tập hồ sơ để nộp hồ sơ dự thầu.
Hỗ trợ lập tiến độ, thuyết minh biện pháp thi công, sơ đồ tổ chức khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Đại học chuyên ngành Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng,...
Ưu tiên ứng viên từng làm các Công ty Xây dựng.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm theo quy định.
Hưởng ngày phép, du lịch, thưởng Lễ, Tết theo quy định.
Đào tạo, phụ cấp công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 178/11 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

