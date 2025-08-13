Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH BELOTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lê Thị Riêng, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Cắt, nối, dán phụ kiện băng tải nhựa theo yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của xưởng trưởng.

Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 30 tuổi.

Trình độ tối thiểu: Trung cấp, cao đẳng,….

Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm với công việc.

Có sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm về điện công nghiệp.

Có thể đi công tác, tăng ca.

Tại Công Ty TNHH BELOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp công tác (ngoài lương chính thức) hấp dẫn:

+ 250.000đ/ngày công tác thường

+ 1.000.000đ/ngày chủ nhật

Được đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ Tết theo quy định.

Du lịch định kỳ – tăng lương hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BELOTA

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BELOTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.