Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH BELOTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH BELOTA
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lê Thị Riêng, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Cắt, nối, dán phụ kiện băng tải nhựa theo yêu cầu của khách hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của xưởng trưởng.
Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, dưới 30 tuổi.
Trình độ tối thiểu: Trung cấp, cao đẳng,….
Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm với công việc.
Có sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm về điện công nghiệp.
Có thể đi công tác, tăng ca.
Trình độ tối thiểu: Trung cấp, cao đẳng,….
Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm với công việc.
Có sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm về điện công nghiệp.
Có thể đi công tác, tăng ca.
Tại Công Ty TNHH BELOTA Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp công tác (ngoài lương chính thức) hấp dẫn:
+ 250.000đ/ngày công tác thường
+ 1.000.000đ/ngày chủ nhật
Được đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ Tết theo quy định.
Du lịch định kỳ – tăng lương hằng năm.
+ 250.000đ/ngày công tác thường
+ 1.000.000đ/ngày chủ nhật
Được đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ Tết theo quy định.
Du lịch định kỳ – tăng lương hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BELOTA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI