Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings
- Hà Nội: Tầng 10, tòa BRG Hapro Building, số 11B Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Công tác đấu thầu:
- Lập kế hoạch đấu thầu.
- Lập HSMT, HSYC
- Tìm kiếm nhà thầu, nhà cung cấp có năng lực phù hợp với từng gói thầu. Xây dựng, phân loại danh sách nhà thầu.
- Đánh giá HSDT (về kỹ thuật, về giá).
- Đánh giá năng lực thực tế nhà thầu thông qua kiểm tra công trình tương tự, . . .
- Tìm hiểu, cập nhật giá thị trường kịp thời, làm cơ sở đánh giá giá dự thầu.
- Thương thảo, đàm phán với nhà thầu.
II. Công tác hợp đồng:
- Thực hiện đàm phán, thương thảo, hoàn thiện các điều khoản hợp đồng.
- Làm việc, phối hợp với nhà thầu và các Phòng/Ban có liên quan để ký kết, phát hành hợp đồng.
III. Công tác giá:
- Kiểm tra báo giá của nhà thầu dựa trên:
+ Nguồn gốc đơn giá, giá vật tư, nhân công, máy nhà thầu sử dụng.
+ Tìm kiếm nhà cung cấp khác lấy báo giá để so sánh.
+ So sánh phân tích đơn giá theo định mức, đơn giá nhà nước với đơn giá dự thầu.
- Phân tích lựa chọn đơn giá
- Đánh giá đưa ra đề xuất đàm phán về giá của các nhà thầu.
- Thương thảo và đám phán giá với các nhà thầu.
- Công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tham gia công tác Đấu Thầu – Lựa chọn thầu. Ưu tiên ứng viên đã tham gia các dự án của các Chủ đầu tư BĐS, tổng thầu lớn trong nước.
- Hiểu biết về quy trình quản lý dự án. Hiểu biết các nguyên tắc triển khai và vận hành dự án xây dựng.
- Nắm vững các quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu thầu và tư vấn đấu thầu.
- Hiểu biết về quy trình lựa chọn nhà thầu trong xây dựng.
- Luôn chủ động, quyết liệt và tâm huyết với công việc, với tổ chức;
Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
-Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn,...theo quy định
-Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện, đào tạo nội bộ...và các chế độ phúc lợi khác..
-Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại
-Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của Công ty và các hoạt động ngoại khóa bổ ích
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
