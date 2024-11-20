Tuyển Chuyên Viên Đối Tác Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 379 381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đảm bảo đáp ứng nguồn lực cho Vùng kinh doanh một cách chủ động và kịp thời:
Nắm rõ nhu cầu nhân sự của Vùng để lên kế hoạch tuyển dụng hợp lý
Triển khai thực hiện các hoạt động tuyển dụng: tạo nguồn, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn tuyển dụng...
Tiếp nhận và hướng dẫn hội nhập nhân viên mới.
2. Nắm bắt tình hình nhân sự để cập nhật và tham mưu kịp thời cho Vùng:
Tương tác với nhân viên các cấp để tìm hiểu, nắm bắt thông tin và hỗ trợ giải quyết khó khăn, thắc mắc liên quan nhân sự.
Phối hợp với Vùng các hoạt động thúc đẩy tinh thần nhân viên.
3. Quản lý các hoạt động nhân sự tại Vùng:
Trung gian tiếp nhận và hòa giải các vấn đề liên quan đến nhân sự tại Vùng.
Truyền tải các chính sách nhân sự đến vùng một cách rõ ràng; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Nhân viên.
Truyền tải các thông điệp về văn hóa, giá trị cốt lõi... của Công ty đến các thành viên.
Các báo cáo và công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi từ 24 – 30 tuổi.
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, QTKD hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ.
Có kiến thức cơ bản về Quản trị nhân sự, Luật lao động.
Có kinh nghiệm lĩnh vực Nhân sự từ 03 năm trở lên.
Có kinh nghiệm tuyển dụng tỉnh thuộc các công ty kinh doanh bán lẻ, chuỗi cửa hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực bán lẻ dược phẩm
Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực
Môi trường trẻ, chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển
Được ký kết Hợp đồng và tham gia đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN, Công đoàn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

