Tuyển Software tester Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà 508 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Thực hiện kiểm thử dựa trên kịch bản kiểm thử các ứng dụng Web, Mobile, API

Xây dựng, thực hiện kiểm thử cho các yêu cầu phi chức năng của ứng dụng Web, Mobile, API như: Hiệu năng, an toàn thông tin, đảm bảo dự phòng,...

Tham gia quá trình triển khai hệ thống, đào tạo người dùng, hỗ trợ khách hàng trong việc giải đáp thông tin và xử lý lỗi hệ thống

Phối hợp viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo người dùng

Phối hợp với các thành viên trong dự án, review tài liệu nghiệp vụ, tài liệu giải pháp, tài liệu kiến trúc,...

Báo cáo công việc hàng ngày đến quản lý trực tiếp.

Những yêu cầu khác do Team lead giao

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tester

Có kinh nghiệm tham gia các dự án Mobile, Web với vai trò tester

Có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án có số lượng người dùng lớn

Sử dụng thành thạo Jira

Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử hiệu năng, thực hiện kiểm thử An toàn thông tin cho ứng dụng Mobile

Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh

Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 25 Triệu

Thu nhập:

Thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi năm

Thưởng nhóm, tháng lương 13 và thưởng cuối năm hấp dẫn

Chính sách phúc lợi đa dạng không đâu có: “Cá nhân hóa phúc lợi”

Phúc lợi truyền thống: Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa. Quà tặng cho CBNV & người thân các dịp lễ tết, sinh nhật

Phúc lợi sức khỏe: khám sức khỏe định kỳ, khám tâm lý hàng năm, hội thảo các chủ đề sức khỏe với Bác sỹ đầu ngành

Phúc lợi phát triển bản thân: Trả chi phí cho các khóa đào tạo, phát triển bản thân CBNV

Phúc lợi nâng cao chất lượng sống: phòng gym, yoga miễn phí, các hoạt động thể thao, giải trí, game, teambuilding, du lịch nước ngoài hàng năm

Môi trường làm việc:

Trẻ trung năng động, thân thiện nhưng không kém phần chuyên nghiệp

Cơ hội phát triển, thăng tiến và khẳng định bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

