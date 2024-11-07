Tuyển Software tester Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Software tester Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Software tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà 508 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Thực hiện kiểm thử dựa trên kịch bản kiểm thử các ứng dụng Web, Mobile, API
Xây dựng, thực hiện kiểm thử cho các yêu cầu phi chức năng của ứng dụng Web, Mobile, API như: Hiệu năng, an toàn thông tin, đảm bảo dự phòng,...
Tham gia quá trình triển khai hệ thống, đào tạo người dùng, hỗ trợ khách hàng trong việc giải đáp thông tin và xử lý lỗi hệ thống
Phối hợp viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo người dùng
Phối hợp với các thành viên trong dự án, review tài liệu nghiệp vụ, tài liệu giải pháp, tài liệu kiến trúc,...
Báo cáo công việc hàng ngày đến quản lý trực tiếp.
Những yêu cầu khác do Team lead giao

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tester
trên 2 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm tham gia các dự án Mobile, Web với vai trò tester
Có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án có số lượng người dùng lớn
Sử dụng thành thạo Jira
Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử hiệu năng, thực hiện kiểm thử An toàn thông tin cho ứng dụng Mobile
Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh
khả năng giao tiếp tiếng anh

Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 25 Triệu
Thu nhập:
Thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi năm
Thưởng nhóm, tháng lương 13 và thưởng cuối năm hấp dẫn
Chính sách phúc lợi đa dạng không đâu có: “Cá nhân hóa phúc lợi”
Phúc lợi truyền thống: Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa. Quà tặng cho CBNV & người thân các dịp lễ tết, sinh nhật
Phúc lợi sức khỏe: khám sức khỏe định kỳ, khám tâm lý hàng năm, hội thảo các chủ đề sức khỏe với Bác sỹ đầu ngành
Phúc lợi phát triển bản thân: Trả chi phí cho các khóa đào tạo, phát triển bản thân CBNV
Phúc lợi nâng cao chất lượng sống: phòng gym, yoga miễn phí, các hoạt động thể thao, giải trí, game, teambuilding, du lịch nước ngoài hàng năm
Môi trường làm việc:
Trẻ trung năng động, thân thiện nhưng không kém phần chuyên nghiệp
Cơ hội phát triển, thăng tiến và khẳng định bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GFS, số 508 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

