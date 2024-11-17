Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 11 - 135 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Sales Bất động sản/Xây dựng

Mức lương
11 - 135 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Đường số 6, An Cựu CITY, Tp.Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 11 - 135 Triệu

Mô tả công việc
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.
- Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.
- Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 135 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi từ 22-35, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, chịu khó trong công việc, có đam mê kinh doanh.
- Có đầy đủ laptop cá nhân và phương tiện đi lại
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, CHỈ CẦN ĐỦ ĐAM MÊ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo
- Được đào tạo kĩ năng tiếp xúc, chốt sale với khách hàng
- Tiếp cận giỏ hàng sản phẩm đa dạng
- Hoa hồng trên từng sản phẩm được nhận nhanh chóng. Có lương cứng, thưởng đầy đủ, tổng thu nhập hấp dẫn từ 11 - 13,5 triệu/tháng
- Phúc lợi các dịp lễ tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK4-28, Khu C Royal Park, Phường Thủy Vân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam địa chỉ

