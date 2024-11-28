Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 345 - 347 Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, thực hiện tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty

Truy cập kho hàng công ty đa dạng đến 20.000 căn nhà với nhiều phân khúc từ 1 tỷ đến 100 tỷ

Làm việc tại văn phòng, trao đổi, tư vấn và hỗ trợ với khách hàng ( được hỗ trợ kèm 1:1 nếu cần )

Báo cáo kết quả công việc hàng tuần cho cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, làm việc có tính trách nhiệm

Nhiệt huyết , đam mê kiếm tiền

Có phương tiện đi lại, có smartphone hoặc laptop cá nhân

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực BĐS, bán hàng, CSKH, chuyên viên tư vấn, Telesale.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn nhận tiền liền tay ngay sau khi khách cọc

%Hoa hồng cao nhất thị trường + Hỗ trợ Marketing + Phụ cấp + Thưởng nóng hấp dẫn (ít nhất từ 15 triệu đến 500 triệu)

Nguồn hàng đa dạng 20.000 căn nhà, nhiều phân khúc và đặc biệt pháp lý rõ ràng

Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao các kiến thức chuyên sâu về BĐS

Đào tạo kỹ năng tư vấn, giao tiếp, giải quyết vấn đề khách hàng

Đào tạo pháp lý, luật kinh doanh BĐS

Đào tạo kỹ năng Marketing,tìm kiếm khách hàng tiềm năngC

Cơ hội thăng tiến cao các cấp Quản lý, Phó Phòng, Trưởng Phòng Kinh Doanh...

Chế độ đầy đủ, Thưởng, nghỉ lễ,Tết, giao lưu Bóng Đá hàng tuần, Du lịch trong và ngoài nước từ công ty tài trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.