Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 345

- 347 Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, thực hiện tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty
Truy cập kho hàng công ty đa dạng đến 20.000 căn nhà với nhiều phân khúc từ 1 tỷ đến 100 tỷ
Làm việc tại văn phòng, trao đổi, tư vấn và hỗ trợ với khách hàng ( được hỗ trợ kèm 1:1 nếu cần )
Báo cáo kết quả công việc hàng tuần cho cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, làm việc có tính trách nhiệm
Nhiệt huyết , đam mê kiếm tiền
Có phương tiện đi lại, có smartphone hoặc laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực BĐS, bán hàng, CSKH, chuyên viên tư vấn, Telesale.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn nhận tiền liền tay ngay sau khi khách cọc
%Hoa hồng cao nhất thị trường + Hỗ trợ Marketing + Phụ cấp + Thưởng nóng hấp dẫn (ít nhất từ 15 triệu đến 500 triệu)
Nguồn hàng đa dạng 20.000 căn nhà, nhiều phân khúc và đặc biệt pháp lý rõ ràng
Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao các kiến thức chuyên sâu về BĐS
Đào tạo kỹ năng tư vấn, giao tiếp, giải quyết vấn đề khách hàng
Đào tạo pháp lý, luật kinh doanh BĐS
Đào tạo kỹ năng Marketing,tìm kiếm khách hàng tiềm năngC
Cơ hội thăng tiến cao các cấp Quản lý, Phó Phòng, Trưởng Phòng Kinh Doanh...
Chế độ đầy đủ, Thưởng, nghỉ lễ,Tết, giao lưu Bóng Đá hàng tuần, Du lịch trong và ngoài nước từ công ty tài trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 345-347-349 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

