Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vinhomes
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty cổ phần Vinhomes

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủy Nguyên ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

học, tìm hiểu nắm trắc mọi thông tin của dự án đang bán
tìm kiếm khách hàng mục tiêu bằng nhiều ngồn khác nhau như MKT, Telesale, Trực dự án..vv
Tư vấn sp phù hợp với từng khách hàng
Dẫn khách đi xem dự án và làm thủ tục khi chốt Deal
Chăm sóc, hỗ trợ tư vấn đến khi khách nhận nhà và về sau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.
- Biết khai thác các nền tàng MXH như: Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube,..là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

-Cơ hội làm việc tại đại lý F1 - Đại lý phân phối chính thức của VINHOMES
-Được đào tạo bài bản từ A - Z, cầm tay chỉ việc
-Tự sắp xếp thời gian làm việc
-Thu nhập khủng, chính sách hoa hồng, thưởng nóng minh bạch, trung bình từ 30 - 100 triệu/giao dịch
-Hỗ trợ chi phí Marketing 70-100%
-Được hướng dẫn, hỗ trợ chốt Giao dịch từ Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc dự án
-Được phép gây dựng hệ thống, Ekip kinh doanh cho riêng mình (có cơ chế rõ ràng)
-Tham gia các hoạt động đội nhóm, bóng đá, sinh nhật...
- Cơ hội thăng tiến lên các cấp bậc chuyên nghiệp, trưởng phòng, giám đốc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vinhomes

Công ty cổ phần Vinhomes

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Văn phòng Symphony, Chu Huy Mân, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

