Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
- Bình Dương: Số 180
- 182 Đường GS1 Khu đô thị Green Square, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
1) Quản lý việc kinh doanh
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cho từng dự án
- Nắm rõ các thông tin về dự án và chủ đầu tư
- Cập nhật thông tin thường xuyên về ngành và thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh
- Sử dụng các công cụ Marketing online và offline để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm công ty đang phân phối
- Phát triển mạng lưới khách hàng
2) Quản lý Sàn (Từ 10 người)
- Quản lý và hỗ trợ phát triển số lượng đội ngũ chuyên viên môi giới theo định biên nhân sự
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm làm việc với khách hàng và chốt sản phẩm
- Tạo động lực bán hàng và thúc đẩy tinh thần làm việc của từng phòng Kinh doanh gắn kết các thành viên cùng phát triển
- Nắm rõ và cung cấp các thông tin về dự án và chủ đầu tư
- Tổ chức các cuộc họp để cung cấp các thông tin cho Sàn,
- Đào tạo, kiểm tra kiến thức, kỹ năng của các thành viên
- Báo cáo công việc và kết quả hoạt động kinh doanh cho ban giám đốc
- Phối hợp cùng các bộ phận và phòng ban khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: có ít nhất từ 4 năm ở vị trí quản lý bán hàng các dự án bất động sản.
- Độ tuổi: 28 – 45 tuổi
- Am hiểu thị trường bất động sản Việt Nam
- Hiểu luật đất đai và quản lý tài chính tốt (ưu tiên)
- Am hiểu và biết vận dụng Marketing online làm công cụ bán hàng
- Có phương tiện di chuyển
Ưu tiên ứng viên đã từng bán qua các sản phẩm ở khu vực Bình Dương có sẵn đội nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A Thì Được Hưởng Những Gì
- Giỏ hàng F0 dễ giao dịch, đa dạng phân khúc
- Được nhận chi phí đối ứng Marketing trước khi chạy dự án và các ấn phẩm quảng cáo, tiếp thị bán hàng chỉn chu: Brochure, Flyers,....
- Thanh toán + cho tạm ứng hoa hồng nhanh và cam kết chi lương vào mỗi cuối tháng
- Phí hoa hồng và Phí quản lý hấp dẫn trên thị trường
- Được trang bị công cụ, đồng phục môi giới chuyên nghiệp: Bộ vest, Áo thun, Logo, Thẻ tên, Namecard, chụp ảnh profile, áo mưa, nón bảo hiểm, túi tote, sổ tay,...
- Chương trình thi đua bán hàng hấp dẫn: Xe hơi VF3, Chuyến du lịch châu Âu dài ngày, voucher mua nhà, tặng vàng, thưởng thành tích theo tháng/quý/năm, thưởng thành tích theo từng dự án...
- Chương trình nội bộ cho CBNV: Khám sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế, Du lịch nghỉ dưỡng khách sạn tiêu chuẩn 4 -> 5 sao, Quà các dịp Lễ Tết, 08/03, 20/10,...
- 100% nhân viên vào chính thức được đóng BHXH, BHYT, BHTN
- 100% nhân viên thử việc và chính thức tham gia Bảo hiểm tai nạn Bảo Việt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
