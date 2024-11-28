Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Sales Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 180

- 182 Đường GS1 Khu đô thị Green Square, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1) Quản lý việc kinh doanh
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cho từng dự án
- Nắm rõ các thông tin về dự án và chủ đầu tư
- Cập nhật thông tin thường xuyên về ngành và thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh
- Sử dụng các công cụ Marketing online và offline để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm công ty đang phân phối
- Phát triển mạng lưới khách hàng
2) Quản lý Sàn (Từ 10 người)
- Quản lý và hỗ trợ phát triển số lượng đội ngũ chuyên viên môi giới theo định biên nhân sự
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm làm việc với khách hàng và chốt sản phẩm
- Tạo động lực bán hàng và thúc đẩy tinh thần làm việc của từng phòng Kinh doanh gắn kết các thành viên cùng phát triển
- Nắm rõ và cung cấp các thông tin về dự án và chủ đầu tư
- Tổ chức các cuộc họp để cung cấp các thông tin cho Sàn,
- Đào tạo, kiểm tra kiến thức, kỹ năng của các thành viên
- Báo cáo công việc và kết quả hoạt động kinh doanh cho ban giám đốc
- Phối hợp cùng các bộ phận và phòng ban khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Kinh tế, Thương Mại, Ngân hàng, Tài chính, Du lịch, ...
- Kinh nghiệm: có ít nhất từ 4 năm ở vị trí quản lý bán hàng các dự án bất động sản.
- Độ tuổi: 28 – 45 tuổi
- Am hiểu thị trường bất động sản Việt Nam
- Hiểu luật đất đai và quản lý tài chính tốt (ưu tiên)
- Am hiểu và biết vận dụng Marketing online làm công cụ bán hàng
- Có phương tiện di chuyển
Ưu tiên ứng viên đã từng bán qua các sản phẩm ở khu vực Bình Dương có sẵn đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A Thì Được Hưởng Những Gì

Phân phối các sản phẩm siêu HOT của những Chủ Đầu tư lớn và cực kỳ uy tín tại Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An, Nha Trang : CĐT CapitaLand, CĐT GamuLand, Nhà Sáng Lập Eco Park, CĐT Nam Long, CĐT Phú Đông Group, CĐT Khang Điền, CĐT Seaholdings, CĐT KN, Nhà Sáng Lập Eco Park ...
- Giỏ hàng F0 dễ giao dịch, đa dạng phân khúc
- Được nhận chi phí đối ứng Marketing trước khi chạy dự án và các ấn phẩm quảng cáo, tiếp thị bán hàng chỉn chu: Brochure, Flyers,....
- Thanh toán + cho tạm ứng hoa hồng nhanh và cam kết chi lương vào mỗi cuối tháng
- Phí hoa hồng và Phí quản lý hấp dẫn trên thị trường
- Được trang bị công cụ, đồng phục môi giới chuyên nghiệp: Bộ vest, Áo thun, Logo, Thẻ tên, Namecard, chụp ảnh profile, áo mưa, nón bảo hiểm, túi tote, sổ tay,...
- Chương trình thi đua bán hàng hấp dẫn: Xe hơi VF3, Chuyến du lịch châu Âu dài ngày, voucher mua nhà, tặng vàng, thưởng thành tích theo tháng/quý/năm, thưởng thành tích theo từng dự án...
- Chương trình nội bộ cho CBNV: Khám sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế, Du lịch nghỉ dưỡng khách sạn tiêu chuẩn 4 -> 5 sao, Quà các dịp Lễ Tết, 08/03, 20/10,...
- 100% nhân viên vào chính thức được đóng BHXH, BHYT, BHTN
- 100% nhân viên thử việc và chính thức tham gia Bảo hiểm tai nạn Bảo Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Resco Tower 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job258982
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 71 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 71 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất