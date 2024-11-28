Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 180 - 182 Đường GS1 Khu đô thị Green Square, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1) Quản lý việc kinh doanh

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cho từng dự án

- Nắm rõ các thông tin về dự án và chủ đầu tư

- Cập nhật thông tin thường xuyên về ngành và thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh

- Sử dụng các công cụ Marketing online và offline để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm công ty đang phân phối

- Phát triển mạng lưới khách hàng

2) Quản lý Sàn (Từ 10 người)

- Quản lý và hỗ trợ phát triển số lượng đội ngũ chuyên viên môi giới theo định biên nhân sự

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm làm việc với khách hàng và chốt sản phẩm

- Tạo động lực bán hàng và thúc đẩy tinh thần làm việc của từng phòng Kinh doanh gắn kết các thành viên cùng phát triển

- Nắm rõ và cung cấp các thông tin về dự án và chủ đầu tư

- Tổ chức các cuộc họp để cung cấp các thông tin cho Sàn,

- Đào tạo, kiểm tra kiến thức, kỹ năng của các thành viên

- Báo cáo công việc và kết quả hoạt động kinh doanh cho ban giám đốc

- Phối hợp cùng các bộ phận và phòng ban khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Kinh tế, Thương Mại, Ngân hàng, Tài chính, Du lịch, ...

- Kinh nghiệm: có ít nhất từ 4 năm ở vị trí quản lý bán hàng các dự án bất động sản.

- Độ tuổi: 28 – 45 tuổi

- Am hiểu thị trường bất động sản Việt Nam

- Hiểu luật đất đai và quản lý tài chính tốt (ưu tiên)

- Am hiểu và biết vận dụng Marketing online làm công cụ bán hàng

- Có phương tiện di chuyển

Ưu tiên ứng viên đã từng bán qua các sản phẩm ở khu vực Bình Dương có sẵn đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A Thì Được Hưởng Những Gì

Phân phối các sản phẩm siêu HOT của những Chủ Đầu tư lớn và cực kỳ uy tín tại Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An, Nha Trang : CĐT CapitaLand, CĐT GamuLand, Nhà Sáng Lập Eco Park, CĐT Nam Long, CĐT Phú Đông Group, CĐT Khang Điền, CĐT Seaholdings, CĐT KN, Nhà Sáng Lập Eco Park ...

- Giỏ hàng F0 dễ giao dịch, đa dạng phân khúc

- Được nhận chi phí đối ứng Marketing trước khi chạy dự án và các ấn phẩm quảng cáo, tiếp thị bán hàng chỉn chu: Brochure, Flyers,....

- Thanh toán + cho tạm ứng hoa hồng nhanh và cam kết chi lương vào mỗi cuối tháng

- Phí hoa hồng và Phí quản lý hấp dẫn trên thị trường

- Được trang bị công cụ, đồng phục môi giới chuyên nghiệp: Bộ vest, Áo thun, Logo, Thẻ tên, Namecard, chụp ảnh profile, áo mưa, nón bảo hiểm, túi tote, sổ tay,...

- Chương trình thi đua bán hàng hấp dẫn: Xe hơi VF3, Chuyến du lịch châu Âu dài ngày, voucher mua nhà, tặng vàng, thưởng thành tích theo tháng/quý/năm, thưởng thành tích theo từng dự án...

- Chương trình nội bộ cho CBNV: Khám sức khỏe tại Bệnh viện Quốc tế, Du lịch nghỉ dưỡng khách sạn tiêu chuẩn 4 -> 5 sao, Quà các dịp Lễ Tết, 08/03, 20/10,...

- 100% nhân viên vào chính thức được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- 100% nhân viên thử việc và chính thức tham gia Bảo hiểm tai nạn Bảo Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.