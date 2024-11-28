Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH DOMUS HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 đường 53 Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ, căn hộ ở khác khu vực Quận 7, 4, 8 trên các nền tảng (Facebook, Instagram, Chợ Tốt, Batdongsan.com,...)

- Tư vấn, khai thác nhu cầu tìm căn hộ của khách hàng

- Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Domus Home đến với khách hàng

- Dẫn khách đi xem căn hộ tại các toà nhà đối tác của công ty và hỗ trợ khách chốt hợp đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: 18-23 tuổi

- Trình độ: Trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM. Ứng viên có kinh nghiệm Bán hàng,tư vấn ... là một lợi thế.

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, dễ gây thiện cảm với khách hàng.

- Sử dụng tốt các mạng xã hội: Facebook, Instagram, Zalo,tiktok, ...

- Có tinh thần học hỏi, có laptop , phương tiện di chuyển riêng

- Thông thạo tiếng anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DOMUS HOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: Lương 5 triệu – 25 triệu. Tăng lũy tiến theo doanh số (trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn)

- Thưởng theo giao dịch, Thưởng best sales hàng tháng

- Được đào tạo, chia sẻ về kỹ năng Sales trong lĩnh vực Bất động sản

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để phát huy khả năng tối đa của bản thân, phát triển bền vững nghề nghiệp

- Tham gia các hoạt động tập thể: Đá bóng, Team building, sinh nhật...

- Cơ hội hợp tác lâu dài gắn với và khả năng thăng tiến trong Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOMUS HOME

