Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Sales Bất động sản/Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 4 ...và 8 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh do công ty hỗ trợ trong quá trình đào tạo và làm việc.
- Tiếp nhận, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho thuê hoặc mua bán các sản phẩm Bất động sản phong phú có sẵn trong nguồn hàng Công ty.
- Hỗ trợ khách hàng xem nhà thực tế, khảo sát thị trường.
- Tìm hiểu, phân tích, tình hình về bất động sản thuộc tất cả các Quận của TpHCM để tư vấn đến khách hàng giải pháp phù hợp (Q1, Q3, Q10, Q4, Q7, Q8, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, v.v...)
- Xây dựng, kết nối, và quản lý mối quan hệ tốt với các chủ nhà, khách hàng. Là cầu nối trung gian thương lượng, đàm phán, ký hợp đồng giao dịch thành công
- Thực hiện thị sát định kỳ để đánh giá thị trường ở mỗi khu vực
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
- Hỗ trợ ứng viên có nhu cầu làm việc full time hoặc part-time ở những vị trí khác: Cộng Tác Viên, Nhân Viên Tư Vấn, Nhân Viên Nguồn Nhà, Trưởng Phòng Kinh Doanh, Giám Đốc Kinh Doanh (trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: trên 22 tuổi
- Cần bạn nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật và học hỏi.
- Đam mê kiếm tiền, kinh doanh, đặc biệt những bạn có kinh nghiệm BĐS, Bảo Hiểm, Ngân Hàng, Xe Hơi, CSKH, v.v.
- Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt.
- Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo
- Những ứng viên có 1 năm kinh nghiệm về bán hàng / CSKH / BĐS là lợi thế

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng lên đến 12 triệu/tháng. Thu nhập trung bình 20-30 triệu/tháng từ 1-3 tháng đầu, đột phá từ 50-100 triệu từ tháng thứ 4
- Hoa hồng 67% giá trị hợp đồng (bao gồm tiền thông tin nhà), đột phá thu nhập. Hoa hồng nhận về ngay trong 24h khi giao dịch thành công.
- Thưởng tuần, tháng, quý, năm.
- Được cấp quyền truy cập phần mềm 140.000 sản phẩm BĐS nhà phố
- Cơ hội thăng tiến thành Trưởng Phòng Kinh Doanh - Giám Đốc Khối - Giám Đốc Vùng - trở thành cổ đông của Tập đoàn.
- Được đào tạo bàn bản từ những bước cơ bản nhất cho người mới bắt đầu, cho đến khi có giao dịch. Được quản lý hỗ trợ chốt sale
- Các hoạt động team building, du lịch 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

