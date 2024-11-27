Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121 Ngô Gia Tự, phường 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, không ngại khó khăn, đam mê kiếm tiền
Tốt nghiệp từ trung cấp
Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt
Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7-9tr, thu nhập 40-100tr/tháng, 500tr-1 tỷ/năm
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...
Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

