Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Ngô Gia Tự, phường 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn

Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm

Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng

Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, không ngại khó khăn, đam mê kiếm tiền

Tốt nghiệp từ trung cấp

Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt

Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7-9tr, thu nhập 40-100tr/tháng, 500tr-1 tỷ/năm

HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h

Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...

Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm

Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

