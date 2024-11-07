Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:

Chịu trách nhiệm phát triển, duy trì và mở rộng tập khách hàng sử dụng dịch vụ băng rộng cố định và truyền dẫn. Đảm bảo doanh số, tăng trưởng thị phần và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Mô tả cụ thể:

• Công tác lập kế hoạch: Xây dựng, đề xuất phương án và tổ chức thực hiện công tác kinh doanh: lập kế hoạch; tìm kiếm khách hàng; quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm; tổ chức bán hàng.... đến các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.

• Triển khai chính sách: Triển khai, hướng dẫn các quy trình và chính sách bán hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh băng rộng cố định và truyền dẫn: Theo dõi, rà soát kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển thuê bao, doanh thu.

• Đôn đốc, kiểm tra, giám sát:Thực hiện quản lý kênh phân phối, bán hàng của MobiFone đối với kinh doanh dịch vụ băng rộng cố định và truyền dẫn. Trình bày, demo, đào tạo, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng và đối tác. Tư vấn và xây dựng tài liệu, hồ sơ (kinh tế, kỹ thuật) cho các dự án kinh doanh, mô hình hợp tác.

• Truyền thông: Phối hợp triển khai các chương trình truyền thông – Marketing thuộc lĩnh vực được phân công.

• Chăm sóc khách hàng: Quản lý công tác chăm sóc, duy trì khách hàng, thanh toán cước phí, hỗ trợ, giải đáp và gia tăng giá trị cho khách hàng...

• Các công tác khác:

- Khảo sát, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh. Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: Dưới 35 tuổi

2. Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành: CNTT tại các trường Công lập/ Ngoài công lập trong nước hoặc Trường nước ngoài.

- Có một trong các bằng đại học/thạc sĩ/tiến sĩ đúng chuyên ngành vị trí cần tuyển.

- Các trường ngoài công lập phải thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất Việt Nam tại website webometricsinfo. Thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm theo học đến thời điểm ứng tuyển.

- Các trường nước ngoài phải thuộc nhóm 1.200 trường đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng toàn cầu (World University/ Word Universities/ Global Universities) của các Website dưới đây (thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm học đến thời điểm ứng tuyển): Timeshighereducationcom; Topuniversitiescom; Shanghairankingcom; Usnewscom.

3. Trình độ tiếng anh

- Trình độ tối thiểu đạt bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo) hoặc trình độ B hoặc tương đương trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, IELTS,... và các chứng chỉ quốc tế khác.

4. Kinh nghiệm làm việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp đối với vị trí cần tuyển.

5. Yêu cầu về kỹ năng

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin hoặc viễn thông và am hiểu thị trường trong lĩnh vực Công nghệ;

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tố chất kinh doanh;

- Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

6. Quy định về hộ khẩu thường trú

- Ưu tiên đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi làm việc.

Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lên đến 200 triệu đồng/năm, bao gồm các khoản: Lương hàng tháng, lương bổ sung, các khoản thưởng, tiền ăn trưa, nghỉ mát, du xuân,...

- Được tham gia Bảo hiểm tại các Công ty bảo hiểm lớn với quyền lợi vượt trội;

- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Được hưởng chế độ điện thoại liên lạc nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên (320.000 đồng/tháng) và các chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone;

- Được trang bị đồng phục, khám sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin