Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD

Mức lương 500 - 12 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 3 BT1 Khu nhà ở Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương 500 - 12 USD

Nhận các nhiệm vụ từ Ban Lãnh đạo, Trưởng phòng phòng kỹ thuật, cụ thể:

- Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp theo dự án được phân công nhằm đưa ra giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng cụ thể về: Server, Network, Camera, Hội nghị truyền hình. Ưu tiên những người có kinh nghiệm một trong các mảng sau: Camera, Hội nghị truyền hình, Data networking (server, Routing, Switching), Storage (SAN, NAS),..

- Lập thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.

- Bóc tách khối lượng các hạng mục theo yêu cầu và bản vẽ thiết kế.

- Tương tác chủ đầu tư, tư vấn và đơn vị thẩm tra để bảo vệ và tư vấn phương án thiết kế

- Tham gia khảo sát, hỗ trợ triển khai, cấu hình các dự án cho khách hàng

Yêu cầu CV:

- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng ngành CNTT, Điện tử viễn thông.

- Giới tính: Nam

- Nam tuổi từ 23 tuổi trở lên, có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viễn thông, CNTT.

- Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn tương đương CCNA, MCSA

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

