Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar

Kinh doanh Domain/Hosting/Server

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tại Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102

- 104 Khu Phố Mỹ Kim 2, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và giải đáp thắc mắc của phụ huynh
Provide consultation and respond to parents\' queries
- Đảm nhiệm việc quản lý tổng thể hệ thống quản lý học sinh và mọi công việc hành chính kèm theo
Responsible for the comprehensive management of the student management system and all associated administrative functions
- Phối hợp với Bộ phận Học thuật để có sự hỗ trợ cần thiết
Work closely with the Academic Faculty to provide necessary support
- Tham dự các cuộc họp và viết biên bản/báo cáo cuộc họp
Attend meetings and write meeting minutes/reports.
- Giới thiệu thông tin chi tiết chương trình đến phụ huynh mới và đang theo học thông qua các buổi thuyết trình.
Share program details with new and current parents through presentations
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội thảo, sự kiện theo yêu cầu của công ty, nhằm đảm bảo nắm bắt thông tin và tuân thủ các quy định
Attend meetings/workshops/events organized or suggested by the company
- Thiết lập mục tiêu doanh số hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo đạt mục tiêu
Set monthly sales goals, track progress, and adapt plans as needed to guarantee target attainment.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar

Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102 104 Khu Phố Mỹ Kim 2, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kinh-doanh-domain-hosting-server-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job343878
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD
Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dai-Ichi Life Vietnam
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Dai-Ichi Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Dai-Ichi Life Vietnam
Hạn nộp: 02/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 95 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD
Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dai-Ichi Life Vietnam
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Dai-Ichi Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Dai-Ichi Life Vietnam
Hạn nộp: 02/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất