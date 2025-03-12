Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh Domain/Hosting/Server Tại Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar
- Hồ Chí Minh: 102
- 104 Khu Phố Mỹ Kim 2, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn và giải đáp thắc mắc của phụ huynh
Provide consultation and respond to parents\' queries
- Đảm nhiệm việc quản lý tổng thể hệ thống quản lý học sinh và mọi công việc hành chính kèm theo
Responsible for the comprehensive management of the student management system and all associated administrative functions
- Phối hợp với Bộ phận Học thuật để có sự hỗ trợ cần thiết
Work closely with the Academic Faculty to provide necessary support
- Tham dự các cuộc họp và viết biên bản/báo cáo cuộc họp
Attend meetings and write meeting minutes/reports.
- Giới thiệu thông tin chi tiết chương trình đến phụ huynh mới và đang theo học thông qua các buổi thuyết trình.
Share program details with new and current parents through presentations
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội thảo, sự kiện theo yêu cầu của công ty, nhằm đảm bảo nắm bắt thông tin và tuân thủ các quy định
Attend meetings/workshops/events organized or suggested by the company
- Thiết lập mục tiêu doanh số hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo đạt mục tiêu
Set monthly sales goals, track progress, and adapt plans as needed to guarantee target attainment.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ Readingstar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI