Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Địa chỉ mới: 47/14 Trần Văn Cẩn, P.Phú Thạnh, TP.HCM Địa chỉ cũ: 47/14 Trần Văn Cẩn, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Fulltime hoặc Part-time linh hoạt – Thứ 2 đến Thứ 7, 8h30 - 16h30 (Giờ giấc thoải mái, không gò bó) – Viết bài và tối ưu chuẩn SEO

– Hỗ trợ kỹ thuật SEO Onpage, chỉnh sửa hình ảnh/video đơn giản

– Lên ý tưởng nội dung quảng cáo (Facebook, Google, Zalo Ads...)

– Làm việc cùng team Marketing có kinh nghiệm >5 năm

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Không cần bằng cấp Chỉ cần bạn muốn, chúng tôi sẽ dạy! Bạn là ai, chúng tôi đều có lộ trình phù hợp:

– Chưa có kinh nghiệm? → Bạn sẽ được đào tạo bài bản từ A–Z, không cần bằng cấp, không yêu cầu chuyên ngành

– Đã có kinh nghiệm? → Bạn sẽ được trao quyền nhiều hơn, cơ hội triển khai thực tế và phát triển lên vị trí phù hợp nhanh chóng

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập hỗ trợ đến 3.500.000đ/tháng

+ Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

+ Linh hoạt lịch học, hỗ trợ dấu mộc – số liệu thực tập

+ Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét lên chính thức sau 3 tháng

+ Cơ hội tiếp cận đa kỹ năng: Content, Ads, SEO, Thiết kế, Web,...

+ Môi trường trẻ trung – thân thiện – không áp lực

+ Thưởng nóng theo kết quả, xét nâng lương sớm nếu thể hiện tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Siêu Tốc Việt

