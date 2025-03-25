Tuyển Chuyên viên pháp chế GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Hỗ trợ Quản lý Chức năng đảm bảo Công ty có các biện pháp kiểm soát nhằm quản lý rủi ro về pháp luật và tuân thủ;

Thực hiện các công việc theo sự phân công trong Quy trình đánh giá nội bộ;

Soạn thảo/chỉnh sửa/xem xét/cho ý kiến đối với các hợp đồng, thỏa thuận, công văn và các văn bản khác của Công ty;

Hệ thống hóa các loại hợp đồng, văn bản; cung cấp các hợp đồng và văn bản mẫu thường sử dụng; rà soát và đề xuất chỉnh sửa những điều khoản phát sinh ngoài hợp đồng, văn bản mẫu;

Kiểm tra tính tuân thủ của các quy định, quy trình, chính sách nội bộ của Công ty theo quy định pháp luật;

Phối hợp xử lý văn bản, văn thư tài liêu đi – đến, quản lý danh mục hồ sơ pháp lý thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng Pháp chế và Tuân Thủ;

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt; tư duy độc lập;

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc;

Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt;

Đáp ứng được yêu cầu theo quy định về nhân sự của Công ty;

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (9h - 18h);

Địa điểm làm việc: Tại Hội Sở GalaxyDT - 20 Cộng Hòa (Cộng Hòa Garden), Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM;

Chế độ: BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật định;

Bảo hiểm Sức khỏe (PVI) cho cá nhân và người thân;

Thưởng Ngày sinh nhật, Lễ Tết, Thưởng Lương Tháng 13, Thưởng theo kết quả Kinh doanh của Công ty;

12 ngày Phép năm;

Được tham gia các hoạt động văn hóa của công ty: Teambuilding, và các chương trình nội bộ nâng cao năng lực,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin