Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Cao Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tư vấn các vấn đề chuyên môn cho cấp thẩm quyền; thương mại quốc tế cho các đơn vị, phòng ban trong Công ty.

Làm việc chặt chẽ với bộ phận sales, soát xét, tư vấn điều khoản các thỏa thuận, hợp đồng… của Betrimex và các đối tác trong nước và nước ngoài mà sales mang về.

Trao đổi, tư vấn và tương tác với các đơn vị, phòng ban liên quan đến hoạt động của Công Ty.

Liên hệ để làm việc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công Ty;

Làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý để cung cấp hồ sơ, tài liệu và đưa ra các giải thích liên quan, phản biện về phương án tư vấn pháp lý, thống nhất và theo dõi kết quả công việc chuyên môn của đươn vị cung cấp dịch vụ pháp lý.

Làm việc với khách hàng/đối tác để tư vấn, chuẩn bị các tài liệu cho giao dịch liên quan, tham gia giải quyết các tranh chấp, bất đồng phát sinh trong quá trình hợp tác giữa các bên.

Tư vấn, đảm trách các công tác pháp lý cho đơn vị thành viên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Luật, Sở hữu chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Luật, Sở hữu chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.

Tiếng Anh thành thạo.

Có nền tảng pháp lý về luật thương mại hoặc luật thương mại quốc tế.

Bắt buộc có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Pháp lý, ưu tiên có kinh nghiệm nhiều về các hợp đồng thương mại quốc tế.

Từng làm việc trong lĩnh vực FMCG là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận 100% lương trong thử việc

Lương tháng 13

Phụ cấp cơm trưa

Phụ cấp nuôi con nhỏ

Gói bảo hiểm sức khỏe mở rộng

BHXH, các quyền lợi về công đoàn, hiếu hỉ,…

Ngày sinh nhật nghỉ có lương, có quà

13+ ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre

